تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في 18 شهراً

نيويورك في 14 أكتوبر/وام/ تراجع الدولار الأمريكي ، الثلاثاء،عن أعلى مستوياته في 18 شهراً، متأثراً بانخفاض أسعار النفط وإعادة تقييم المستثمرين موجة الصعود المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، وسط ترقب مؤشرات جديدة بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، بنسبة 0.25% إلى 102.27 نقطة.

و ارتفع اليورو بنسبة 0.3% إلى 1.1189 دولار، متعافياً من أدنى مستوى له منذ مايو 2025، كما صعد الين الياباني بنسبة 0.15% إلى 158.38 ين للدولار.

وزاد اليورو بنسبة 0.21% مقابل الين الياباني إلى 177.32 ين، بينما بلغ الدولار الأسترالي 0.6979 دولار، عقب صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأسترالي الذي أظهر إجماع المجلس على رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.