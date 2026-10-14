دواء تجريبي يحمي مرضى "الداء البطني" من أضرار "الجلوتين "

واشنطن في 14 أكتوبر /وام/ أظهرت نتائج تجربة سريرية محدودة ومبكرة أن عقاراً تجريبياً من إنتاج شركة "فيرست تراكس بايوثيرابيوتيكس" الأمريكية ، لا يخفف أعراض التعرض للجلوتين لدى مرضى الداء البطني "السيلياك" فحسب، بل قد يحمي أيضاً من الأضرار المعوية الناجمة عنه.

وشملت التجربة 32 مريضاً شُخّصوا بالداء البطني قبل عام على الأقل، والتزموا بنظام غذائي خالٍ من الجلوتين، رغم استمرار ظهور أضرار طفيفة في الأمعاء لدى بعضهم.

وتلقى المشاركون ثلاث حقن تحت الجلد من عقار "إيه إن بي 033"، فيما تلقت مجموعة أخرى دواءً وهمياً، قبل خضوعهم لفترة تناولوا خلالها ستة غرامات من الجلوتين يومياً لمدة أسبوعين، بما يعادل نحو شريحتي خبز.

وأظهرت النتائج أن عقار "إيه إن بي 033" ساهم في الحد من تلف الأمعاء ومنع تفاقم الأعراض خلال فترة التعرض للجلوتين، مقارنة بالدواء الوهمي. كما احتاج 6% فقط من المرضى الذين تلقوا عقار "إيه إن بي 033" إلى أدوية لتخفيف الأعراض المعوية، مقابل 47% ممن تلقوا الدواء الوهمي.