إندونيسيا تنشر 60 ألف عنصر لمكافحة حرائق سومطرة

جاكرتا في 14 أكتوبر /وام/ أتت حرائق غابات في جزيرة سومطرة الإندونيسية على نحو 300 منزل، وأجبرت مئات السكان على النزوح، فيما نشرت السلطات 60 الف عنصر لمكافحة الحرائق المستعرة.

وتسببت الحرائق في تشكل ضباب دخاني كثيف محليا، مع تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، فضلا عن ارتفاع مستويات تلوث الهواء في سنغافورة وماليزيا.

وأمر الرئيس برابوو سوبيانتو الحكومة ببذل أقصى الجهود لمكافحة حرائق الغابات التي تستعر منذ ثلاثة أشهر في بعض المناطق.

ومن جانبه أعلن أمين مجلس الوزراء تيدي إندرا ويجايا أن الحكومة نشرت أكثر من 60 ألف عنصر لمكافحة النيران.