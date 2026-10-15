الدولار يسجل أعلى مستوى له خلال 18 شهرًا

نيويورك في 14 أكتوبر/ وام / سجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوى له في 18 شهرًا بعد عودة التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري
فقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.68 بالمائة إلى 102.86، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.
وانخفض اليورو 0.69 بالمائة إلى 1.1121 دولار، مسجلًا مستوى منخفضًا جديدًا يعد الأدنى في 17 شهرًا مقابل الدولار وأدنى مستوى في 16 شهرًا مقابل الجنيه الإسترليني.
فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.58 بالمائة إلى 1.3178 دولار في حين تراجع الين الياباني 0.33 بالمائة إلى 158.81 مقابل الدولار.