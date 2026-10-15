الدولار يسجل أعلى مستوى له خلال 18 شهرًا

نيويورك في 14 أكتوبر/ وام / سجل سعر الدولار اليوم أعلى مستوى له في 18 شهرًا بعد عودة التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في وقت لاحق من ​الشهر الجاري

فقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة ⁠الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.68 بالمائة إلى 102.86، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2025.

وانخفض اليورو 0.69 بالمائة إلى 1.1121 ​دولار، مسجلًا مستوى منخفضًا جديدًا يعد الأدنى في 17 شهرًا مقابل الدولار وأدنى مستوى في 16 شهرًا ⁠مقابل الجنيه الإسترليني.

فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.58 بالمائة إلى 1.3178 دولار في حين تراجع الين الياباني 0.33 بالمائة إلى 158.81 مقابل الدولار.