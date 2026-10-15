رئيس البرلمان العربي يدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدس

القاهرة في 14 أكتوبر /وام/ أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، قرار كولومبيا افتتاح سفارة لها في القدس المحتلة، معتبراً الخطوة انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واعتداءً على الحقوق التاريخية والوطنية للشعب الفلسطيني.

ودعا اليماحي، في بيان أصدره اليوم، كولومبيا إلى التراجع عن قرارها، وطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتصدي لمحاولات تغيير وضع القدس وإضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً بطلان الإجراءات الأحادية والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.