كينيا تسجل ثاني إصابة بإيبولا

نيروبي في 14 أكتوبر/وام/ أعلنت كينيا اليوم (الأربعاء) تسجيل ثاني إصابة بفيروس إيبولا في البلاد مؤكدة أنه لا أدلة على انتشار واسع النطاق لهذا الفيروس الفتاك.

كانت كينيا قد سجلت الأسبوع الماضي أول وفاة بإيبولا لمواطن كيني كان يقيم في جمهورية الكونغو الديموقراطية إثر عودته إلى بلاده.

تجدر الإشارة إلى أن الكونغو الديموقراطية كانت قد أعلنت في مايو الماضي تفشي إيبولا للمرة السابعة عشرة وهو المرض الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص في أفريقيا خلال السنوات الخمسين الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكينية في بيان لها أن المصاب رجل يبلغ من العمر 39 عاما من أفراد أسرة الضحية الأولى المقربين، وكان يخضع بالفعل للحجر الصحي والمراقبة عند اكتشاف إصابته بالفيروس.

وشددت الوزارة على أن الاكتشاف المبكر للإصابة "يحد من احتمال انتقال الفيروس إلى الآخرين" موضحة أنها حددت 128 شخصا خالطوا المصاب الأول، وتمكنت من تتبع 113 منهم حتى أمس (الثلاثاء).

(خلا)