الجامعة العربية تدين افتتاح كولومبيا سفارة في القدس

القاهرة في 14 أكتوبر/وام/ أدانت جامعة الدول العربية افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة، واعتبرت الخطوة انتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية وتجاهلاً للوضع القانوني للقدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وحذرت من تداعياتها على حقوق الشعب الفلسطيني وجهود السلام.

وطالبت الجامعة، في بيان أصدرته مساء اليوم، كولومبيا بالتراجع عن قرارها، مؤكدة بطلان الإجراءات الأحادية لتغيير وضع القدس، استناداً إلى قراري مجلس الأمن 478 و2334، والتمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.