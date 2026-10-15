فوز باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

مانشستر في 15 أكتوبر/وام/ فاز فريق باريس سان جيرمان على فريق مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى ست نقاط من مباراتين ويتوقف رصيد السيتي عند ثلاث نقاط.

أنهى باريس سان جيرمان الشوط الأول من المباراة متقدماً 0-3 افتتحها ديزيري دوي في الدقيقة الـ13، قبل أن يعزز زميله عثمان ديمبيلي التقدم بالهدف الثاني سريعاً في الدقيقة الـ15 ثم أحرز النجم البرتغالي فيتينيا الهدف الثالث في الدقيقة الـ32.

وفي الشوط الثاني رفع ماغني أكليوش حصيلة باريس بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ63 فيما أحرز لمانشستر سيتي إيرلينغ هالاند هدفين في الدقيقتين الـ 53 والـ 75.