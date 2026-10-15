ريال مدريد يحقق فوزا مثيرا على روما بدوري أبطال أوروبا

روما في 14 أكتوبر/وام/ نجح ريال مدريد في قلب الطاولة على مضيفه روما الإيطالي ليفوز بنتيجة 4 / 3 في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولمبيكو مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

تقدم روما بهدف مارتن دي رون في الدقيقة الـ20، ويرد الريال سريعا بهدف كيليان مبابي في الدقيقة الـ25، ولينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، سجل دونيل مالين ثنائية في الدقيقتين 51 و58، ليتقدم الذئاب بنتيجة 3 / 1 .. غير أن جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد صنع "ريمونتادا" بتغييراته المثيرة لينجح فريقه في تسجيل ثلاثة أهداف في 7 دقائق فقط بواقع هدف لكارلوس إسبي وهدفين لإندريك في الدقيقتين 83 و85 قبل أن يخطف الريال الفوز في توقيت قاتل بهدف المدافع الألماني أنطونيو روديجر في الدقيقة الـ90.