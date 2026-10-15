وكالة الفضاء الأوروبية تطور مهمة لتعزيز دقة الملاحة على سطح القمر

باريس في 15 أكتوبر/ وام/ أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية «إيسا» تطوير مهمة «NovaMoon» بهدف رفع دقة خدمات تحديد المواقع والملاحة والتوقيت على سطح القمر إلى أقل من متر، دعماً للبعثات القمرية المستقبلية.

وتشمل المهمة إنشاء محطة مرجعية لتحديد المواقع والتوقيت، واستخدام ساعات ذرية لتوفير مرجع زمني قمري يعزز دقة الملاحة.

كما تشمل إجراء أبحاث حول تركيب القمر وبنيته الداخلية، وتجارب في مجال النسبية العامة والفيزياء الأساسية، إلى جانب اختبار تقنيات مخصصة للمهمات العلمية المستقبلية.

وتخطط الوكالة لتنفيذ المهمة على ثلاث مراحل لاختبار التقنيات وتقييم أدائها والتحقق من جاهزيتها، فيما ستعمل الحمولة النهائية لمدة عامين، مع إمكانية تمديد فترة التشغيل إلى خمسة أعوام.