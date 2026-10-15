محكمة أمريكية تسمح لولاية فلوريدا بحظر منصات التواصل على الأطفال دون 14 عاما

فلوريدا في 15 أكتوبر/ وام/ سمحت محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الأربعاء، لولاية فلوريدا بتطبيق قانون يحظر على الأطفال دون 14 عاماً استخدام منصات التواصل الاجتماعي، رافضة طعنا تقدمت به مجموعتان تمثلان قطاع التكنولوجيا، قالتا إن القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".

وألغت هيئة من ثلاثة قضاة، بالإجماع، أمراً قضائياً كان يوقف تنفيذ القانون، معتبرة أنه لا ينظم المحتوى الذي تقدمه المنصات، وبالتالي لا يتعارض مع التعديل الأول للدستور.

ويحظر القانون على منصات التواصل التي تتضمن خصائص قد تسبب الإدمان، مثل التشغيل التلقائي للفيديو والتمرير المستمر، السماح للأطفال دون 14 عاماً بإنشاء حسابات.

وكانت مجموعتا «نت تشويس» ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات قد رفعتا دعوى في عام 2024 لوقف تطبيق القانون، وتضمان شركات «ميتا» و«تيك توك» و«سناب».

وتُعد فلوريدا من أوائل الولايات الأمريكية التي أقرت تشريعاً لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، وسط نقاش بشأن تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية لصغار السن.