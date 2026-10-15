الدولار يتراجع عن أعلى مستوى في 18 شهراً

عواصم في 15 أكتوبر/ وام/ تراجع الدولار اليوم الخميس عن أعلى مستوى له في 18 شهراً، وانخفض مؤشره، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.1% إلى 102.06 نقطة.

وارتفع اليورو 0.3% إلى 1.1187 دولار، والجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3224 دولار، فيما صعد الين الياباني 0.3% إلى 157.82 ين للدولار.

وفي العملات الأخرى، انخفض الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6952 دولار، بينما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2% إلى 0.5604 دولار، وصعد اليوان الصيني في المعاملات الخارجية قليلاً إلى 6.6916 مقابل الدولار.