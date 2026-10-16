رئيس وزراء لوكسمبورغ: الاتحاد الأوروبي يحتاج لشراكة أمنية مع مجلس التعاون الخليجي

بروكسل في 16 أكتوبر/ وام / قال لوك فريدان رئيس وزراء لوكسمبورغ ،الخميس، إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى شراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشدداً على أهمية الحوار بشأن الأمن المشترك، باعتبار دول المجلس جيراناً للاتحاد من الناحية الجغرافية.

وأضاف فريدان في تصريحات قبيل اجتماعات القمة الأوروبية في بروكسل أن عدم الاستقرار في منطقة ما ينعكس على مناطق أخرى، مؤكداً أهمية العمل مع دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه لا يمكنه في الوقت الراهن تحديد طبيعة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الجانبان لبعضهما البعض.

ووصف رئيس الوزراء اللوكسمبورغي منطقة الخليج بأنها مهمة جداً بالنسبة إلى أوروبا، مؤكداً ضرورة تعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.