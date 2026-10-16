الأمانة العامة لمجلس التعاون تعلن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية الأوروبية

الرياض في 16 أكتوبر/ وام / أعلن معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه نظرا لاستمرار جماعة الحوثي الإرهابية في محاولاتها لاستهداف المملكة العربية السعودية وأعيانها المدنية، بما يهدد أمن وسلامة المدنيين الآمنين، ونظرا لتمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي، وحرصا على سلامة الوفود المشاركة.. عن إعادة جدولة موعد القمة الخليجية - الأوروبية، المقرر انعقادها في مدينة الرياض يوم 24 أكتوبر 2026، إلى موعد آخر يتم التوافق عليه لاحقا بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي.

وأكد البديوي في بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عزم مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على العمل لتهيئة الظروف المناسبة لعقد القمة، بما يخدم أهدافهما طويلة المدى في تعزيز واستكمال مسيرة التعاون في العديد من الجوانب بين دول المنظمتين، وبما يحقق النمو والازدهار لدولهما وشعوبهما.​