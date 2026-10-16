دبي لكرة السلة يفوز على ميلانو ويحقق فوزه الرابع في "اليوروليغ"

دبي في 16 أكتوبر/ وام / حقق فريق دبي لكرة السلة فوزه الرابع في الدوري الأوروبي "اليوروليغ"، بتغلبه على مضيفه أولمبيا ميلانو الإيطالي بنتيجة 101-97، في الجولة السادسة من المسابقة، ليحقق انتصاره الثاني خلال الأسبوع، بعد فوزه على باسكونيا الإسباني الثلاثاء الماضي.

وفرض دبي أفضليته في الربع الثاني، ووسع الفارق إلى أكثر من 10 نقاط، قبل أن يحافظ على تقدمه أمام محاولات الفريق الإيطالي للعودة في المراحل الأخيرة من المباراة.

وتألق دواين بيكون بتسجيله 29 نقطة، وهو أعلى رصيد له هذا الموسم، بعدما نجح في محاولاته الست من خارج القوس، فيما أضاف مفيوندو كابينغيلي 18 نقطة.

ورفع دبي رصيده إلى 4 انتصارات مقابل خسارتين، بعدما سجل أكثر من 100 نقطة للمرة الأولى هذا الموسم.