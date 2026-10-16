استقرار أسعار النفط عند التسوية وبرنت يسجل 105.92 دولار للبرميل

نيويورك في 16 أكتوبر /وام/ استقرت أسعار النفط عند التسوية الخميس ، مع موازنة المستثمرين بين احتمال اتخاذ الولايات المتحدة خطوات لتخفيف القيود المفروضة على "أسطول الظل" من الناقلات من جهة وبين استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق الناجمة عن أحداث الشرق الأوسط من جهة أخرى.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتا، بما يعادل 0.13 بالمئة، لتسجل 105.92 دولار للبرميل عند التسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.88 دولار، أو 3.03 ​بالمئة، لتسجل عند التسوية 97.97 دولار للبرميل، مدعومة بهبوط كبير في مخزونات الخام الأمريكية.