أسعار المنتجين بأمريكا ترتفع بأسرع وتيرة منذ أربع سنوات ونصف

واشنطن في 16 أكتوبر ⁠/وام/ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي بأكبر وتيرة في أربع سنوات ونصف السنة، في ظل زيادة ​تكاليف السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على اتساع نطاق التضخم ليشمل قطاعات أخرى غير منتجة للطاقة.

وأظهر التقرير الصادر عن ‌وزارة ⁠العمل الأمريكية الخميس أيضا ارتفاعات ‌كبيرة نسبيا الشهر ⁠الماضي في المكونات ​الرئيسية التي تدخل ⁠في حساب مؤشرات التضخم الرئيسية ⁠التي يتتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتحقيق المعدل المستهدف البالغ اثنين بالمئة، مما دفع بعض ⁠الاقتصاديين ​إلى الاستمرار في ⁠توقع زيادة أخرى لأسعار الفائدة هذا الشهر.

لكن الأسواق المالية لا تزال تتوقع أن تجرى الزيادة التالية في أسعار الفائدة ​في ديسمبر فقط.