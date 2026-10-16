الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوياتها منذ أسبوعين

بروكسل في 16 أكتوبر /وام/ وصلت الأسهم الأوروبية ، الخميس، إلى ⁠أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين، مدعومة بنتائج الأعمال القوية والارتفاع الكبير في أسهم قطاع الرعاية الصحية التي برزت باعتبارها ملاذا آمنا للمستثمرين حول العالم عندما تتراجع موجة الإقبال على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

و صعد مؤشر "ستوكس 600 " الأوروبي بنسبة 0.38 بالمئة إلى 640.16 نقطة بعدما وصل في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى له منذ 30 سبتمبرالماضي .

وارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية 2.4 بالمئة، وكان من ضمن أكبر الرابحين ، فيما خسرت أسهم قطاع التكنولوجيا 1.5 بالمئة وتصدرت قائمة الخاسرين، متأثرة بانخفاض سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 13 بالمئة.