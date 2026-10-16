مجموعة السبع تتعهد بـ 2.5 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 44 دولة

بانكوك في 16 أكتوبر /وام/ تعهدت دول مجموعة السبع بتخصيص 2.5 مليار دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في الدول الأكثر ضعفا، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكور الخميس.

وذكر ليسكور للصحافيين على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك أن البنك الدولي حدد 44 دولة مهددة بانعدام الأمن الغذائي في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة العالمية.

أضاف ان مجموعة السبع أولت أيضا اهتماما كبيرا بالفئات الأكثر ضعفا في ظل الوضع العالمي الراهن، أي الدول الفقيرة، متابعا تعهدنا جميعا بتقديم 2.5 مليار دولار للمساعدة في تحقيق الأمن الغذائي، وخصوصا في مجال بالغ الأهمية هو الأسمدة.