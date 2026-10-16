13 قتيلاً وجريحاً بحادث تصادم في مدينة كالغاري الكندية

أوتاوا في 16 أكتوبر/وام/ لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأُصيب عشرة آخرون، إثر اصطدام حافلتين للنقل العام واندلاع حريق فيهما، في مدينة كالغاري بمقاطعة ألبرتا الكندية، بحسب ما أفادت به الشرطة.

وقال مسؤولون في قطاع النقل إن الحافلتين اصطدمتا بعد ظهر الخميس ، في منطقة "سادلتاون سيركل" شمال شرقي المدينة، بالقرب من محطة "سادلتاون" للقطارات الخفيفة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيهما وسقوط ثلاثة قتلى وعدد من المصابين.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي أدت إلى اصطدام الحافلتين واندلاع الحريق، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.