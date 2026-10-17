نادي الفجيرة العلمي يبحث استضافة ملتقى القيادات العلمية الآسيوية 2027-2028

الكويت في 16 أكتوبر /وام/بحث الدكتور سيف محمد عبيد المعيلي، مدير نادي الفجيرة العلمي، مع سعادة داوود سليمان الحمد، المدير الإقليمي للمنظمة العالمية لشغل أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا «ملست آسيا» بدولة الكويت، آفاق التعاون العلمي وتنمية مهارات الشباب، ومقترح استضافة النادي لملتقى القيادات العلمية الآسيوية والمعرض المصاحب له في إمارة الفجيرة خلال الفترة 2027–2028 ميلادي.

وخلال اللقاء، عرضت فكرة استضافة نادي الفجيرة العلمي للملتقى ومعرضه المصاحب، وناقش مع المعيلي التصور الأولي وفرص التعاون في تنظيمه، بما يتيح منصة لتبادل الخبرات بين القيادات والمؤسسات العلمية الآسيوية، وعرض التجارب والمشروعات، وتطوير الشراكات الداعمة للشباب والابتكار.

وأشاد الحمد بدور نادي الفجيرة العلمي ومكانته الدولية بين الأندية والمراكز والمؤسسات الأعضاء في المكتب، مشيرًا إلى متابعة المكتب لأنشطة النادي وبرامجه ومشاركاته، وما حققه من مراكز متقدمة وجوائز رغم حداثة تأسيسه، بما يعكس تميز تجربته وجهوده في تنمية قدرات الشباب ودعم الإبداع والابتكار.

كما اطّلع المعيلي على خطط المكتب لتدشين «مركز الكويت التعاوني للمعسكرات والبرامج الطلابية»، وناقش الجانبان آليات التعاون المستقبلي وتبادل الخبرات في المعسكرات والبرامج العلمية الموجهة للطلبة والشباب.