غوتيريش يدعو لتحرك دولي لحماية التنوع البيولوجي وتمويل الطبيعة

يريفان في 16 أكتوبر/وام/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لمواجهة التدهور البيئي وفقدان التنوع البيولوجي.

وطالب غوتيريش خلال كلمة ألقاها أمام قمة القادة في العاصمة الأرمينية يريفان - الحكومات بزيادة الاستثمارات في الحلول التي تحمي النظم البيئية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمعات المحلية في هذه الجهود.

وجاءت الدعوة قبيل افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب 17" حيث حذر غوتيرش من أن استمرار الممارسات البشرية المدمرة للطبيعة يهدد مستقبل الحياة على الأرض وأن أكثر من مليون نوع من الكائنات يواجه خطر الانقراض. وأوضح أن اضطراب المناخ والرعي الجائر والإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية تؤدي إلى تفاقم الأزمات العالمية الثلاث المتمثلة في التلوث وفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ، بما يقرب الكوكب من ظروف تهدد صلاحيته للسكن .وأشار إلى أنه مقابل كل دولار يُستثمر في حماية الطبيعة، يُنفق 30 دولارا على أنشطة تضر بها، موضحا أن الصناعات الضارة بالطبيعة استقطبت في عام 2023 نحو 7.3 تريليون دولار.وقال إن تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمناخ واستصلاح الأراضي يتطلب رفع الاستثمارات السنوية في الحلول القائمة على الطبيعة إلى 571 مليار دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ولفت إلى أن الوفاء بالالتزامات الحالية لن يؤدي بحلول عام 2030 إلا إلى حماية 26 في المائة من النظم البيئية البرية و12 في المائة من النظم البيئية البحرية، وهي نسب تقل كثيرا عن الهدف العالمي المتمثل في حماية 30 في المائة من أراضي العالم وبحاره .

وام/ نيو/زي