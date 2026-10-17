إزالة غابات الأمازون في البرازيل تهبط إلى أدنى مستوى منذ 1988

برازيليا في 17 أكتوبر/ وام/ أظهرت بيانات صادرة عن المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء، الجمعة، أن إزالة غابات الأمازون المطيرة تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ بدء الرصد بالأقمار الصناعية عام 1988.

وبلغت مساحة الغابات التي أزيلت بين أغسطس 2025 ويوليو 2026 نحو 3335 كيلومتراً مربعاً، بانخفاض قدره 42% مقارنة بالفترة السابقة التي بلغت فيها 5731 كيلومتراً مربعاً.

وانخفضت إزالة الغابات بنحو 71% منذ بداية عام 2023، بدعم من تشديد الرقابة البيئية ومكافحة الإزالة غير القانونية، فيما تراجعت الإزالة في منطقة السافانا البرازيلية بنحو 24%.

وتصدرت ولايات بارا وماتو غروسو وأمازوناس المناطق الأكثر تضرراً، فيما تسعى الحكومة البرازيلية إلى وقف الإزالة غير القانونية للغابات بحلول عام 2030.