إصابات الحصبة في الولايات المتحدة تتجاوز 4400 حالة منذ بداية العام

واشنطن في 17 أكتوبر /وام/ أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الجمعة، تسجيل 4410 إصابات بالحصبة في الولايات المتحدة حتى 15 أكتوبر الجاري، بزيادة 330 حالة عن التحديث الصادر قبل أسبوع، في ظل استمرار تفشي المرض شديد العدوى، وفقاً لرويترز.

وأفادت المراكز بأن عدد حالات دخول المستشفيات المرتبطة بالحصبة بلغ 451 حالة منذ بداية العام. وشكل الأطفال والمراهقون بين 5 و19 عاماً الفئة الأكثر تضرراً، بتسجيل 1856 إصابة تمثل 42% من إجمالي الحالات، تلاهم البالغون من 20 عاماً فما فوق بـ1787 إصابة، بما يعادل 41%.

وسجلت بنسلفانيا 1222 إصابة بالحصبة حتى 14 أكتوبر الجاري، فضلاً عن 225 حالة دخول إلى المستشفيات مرتبطة بالمرض وخمس وفيات، بحسب بيانات وزارة الصحة في الولاية.

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