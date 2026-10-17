الرئيس الأمريكي يعلق تطبيق عقوبات ورسوم جمركية ضد روسيا

واشنطن في 17 أكتوبر / وام / وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا علق بموجبه تطبيق رسوم جمركية وعقوبات ضد روسيا والجهات المتعاملة معها قبل يومين من بدء سريانها، مؤكدا في شهادة وتقرير للكونغرس أن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية الأمريكية.

ويظل الإعفاء ساريا إلى أن يقرر ترامب أو وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي، اتخاذ إجراء إضافي، دون أن يؤثر ذلك في العقوبات المفروضة بموجب أوامر تنفيذية سابقة.

وأوقف الأمر التنفيذي إجراءات نص عليها قانون "ليندسي أو. جراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026" الموقع في 18 سبتمبر الماضي للحد من الموارد التي تساعد موسكو على مواصلة حربها في أوكرانيا، وتشمل زيادة الرسوم الجمركية على السلع الروسية بنسبة 500%، وفرض رسوم بنسبة 100% على السلع الواردة من أكبر خمس دول تستورد النفط الخام أو الغاز الروسيين (للمشتريات الجديدة اعتبارا من 18 أكتوبر) أو تساعد في التهرب من العقوبات النفطية، إضافة إلى عقوبات تستهدف مسؤولين روسا ومؤسسات مالية وشبكات طاقة وناقلات "أسطول الظل".

وجاء القرار بعد نحو أسبوع من إعلان ترامب اتفاقا لتوريد الديزل الروسي لخفض أسعار الطاقة قبيل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل.

-خلا-