الأهلي المصري والرياضي اللبناني يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة شباب الأهلي لكرة السلة

دبي في 17 أكتوبر /وام/ تأهل فريق الأهلي المصري، إلى الدور نصف النهائي من بطولة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة، المقامة منافساتها حالياً في دبي، وذلك بعد فوزه على الوصل بنتيجة 107-69، في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بالممزر، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وحسم الأهلي تأهله قبل الجولة الأخيرة، محققاً فوزه الثاني على التوالي، ليلحق بفريق النادي الرياضي اللبناني، الذي تأهل بدوره إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على أنغاس الفلبيني اليوم أيضا بنتيجة 110-90، ضمن نفس المجموعة.

وضمن الفريقان التأهل قبل مواجهتهما غداً في ختام الدور الأول، والتي ستحدد متصدر ترتيب المجموعة الثانية.