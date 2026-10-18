كينيا تسجل 7 حالات إصابة بإيبولا من بينها حالة وفاة واحدة

نيروبي في 18 أكتوبر / وام/ أعلنت وزارة الصحة الكينية رصد أربع إصابات جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى سبع حالات، من بينها حالة وفاة واحدة.

ونقلت وسائل الإعلام عن بيان لوزارة الصحة الكينية قوله إن الإصابات الجديدة تتعلق بأحد أقارب أول مريض توفي جراء الفيروس، إضافة إلى ثلاثة من مهنيي الصحة الذين تولوا رعايته خلال فترة تلقيه العلاج بالمستشفى.

وذكرت الوزارة أن إخضاع المرضى الأربعة للحجر الصحي مسبقا أتاح الكشف السريع عن الإصابات والحد من مخاطر انتقال العدوى إلى مخالطيهم وعموم السكان.