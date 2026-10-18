فنزويلا تتوقع استقطاب استثمارات بـ 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال 5 سنوات

ماراكايبو (فنزويلا) في 18 أكتوبر / وام / توقعت ديلسي رودريغيز رئيسة فنزويلا بالوكالة استقطاب استثمارات تقارب 76 مليار دولار في قطاعي النفط والغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، إثر إبرام 61 اتفاقية، أبرزها اتفاق ثنائي مع الولايات المتحدة يتضمن تشغيل 250 منصة حفر.

وأوضحت رودريغيز، في ختام مؤتمر للطاقة بولاية زوليا، أن هناك 44 اتفاقية أخرى قيد التفاوض ضمن أشكال متنوعة من التعاون، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات ستنعش قطاعات الاقتصاد الوطني كافة وتوفر نحو 324 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع ضمان مشاركة رؤوس الأموال المحلية والعمالة الفنزويلية.

وأشارت رودريغيز إلى الطفرة الإنتاجية في ولاية زوليا، حيث ارتفع إنتاج النفط من 70 ألفا إلى 370 ألف برميل يوميا، متوقعة وصوله إلى 400 ألف برميل بنهاية العام الجاري، ما يمهد لدخول الولاية مجال إنتاج الغاز الطبيعي المسال خلال العام المقبل.

-خلا-