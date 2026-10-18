اعتراض طائرتين مسيرتين برومانيا واشتباه باختراق جوي في بولندا

وارسو وبوخارست في 18 أكتوبر / وام / أعلنت رومانيا إسقاط طائرتين مسيرتين مجهولتي الهوية فوق البحر الأسود بعد اختراقهما مجالها الجوي، بالتزامن مع إعلان الجيش البولندي، اليوم، التحقيق في احتمال تعرض مجاله الجوي لانتهاك من قبل جسم مجهول.

وأوضح وزير الدفاع الروماني رادو ميروتا أن مقاتلات من طراز "إف-16" تابعة لوزارة الدفاع نفذت عملية الاعتراض بعد رصد أهداف تتجه نحو الجنوب الغربي، فيما أكدت وزيرة الخارجية الرومانية أوانا تسويو التزام بلادها بتعزيز دفاعاتها الجوية وأمنها البحري، وذلك قبيل اجتماع مرتقب لحلف "الناتو" في بروكسل لبحث قضايا الردع وأمن البحر الأسود في ظل تداعيات الحرب الأوكرانية.

وفي سياق متصل، أشار الجيش البولندي عبر منصة "إكس" إلى عدم وجود تأكيد نهائي بحدوث اختراق فعلي لمجاله الجوي حتى الآن، مؤكدا في الوقت ذاته نشر فريق بري للبحث والإنقاذ في جنوب منطقة لوبلين بهدف تمشيط المنطقة وتحديد الموقع المحتمل لتحطم الجسم المجهول.

-خلا-