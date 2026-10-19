ارتفاع إنتاج الصين من النفط 2.2% على أساس سنوي في سبتمبر

بكين في 19 أكتوبر/ وام/ أفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم بأن الإنتاج المحلي من النفط الخام في البلاد ارتفع في سبتمبر 2.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 18.21 مليون طن.
وبلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام 164.6 مليون طن، بزيادة 1 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض استهلاك المصافي المحلية من الخام 8.4 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 57.48 مليون طن، بينما بلغ إجمالي الاستهلاك منذ بداية العام 513.6 مليون طن بانخفاض 6.8 بالمئة عن الفترة نفسها العام الماضي.
وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي 1 بالمئة في سبتمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 21 مليار متر مكعب. وبلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام 196.7 مليار متر مكعب، بزيادة 0.9 بالمئة.
-خلا-