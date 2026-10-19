ارتفاع إنتاج الصين من النفط 2.2% على أساس سنوي في سبتمبر

بكين في 19 أكتوبر/ وام/ أفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين اليوم بأن الإنتاج المحلي من النفط الخام في ​البلاد ارتفع في سبتمبر 2.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 18.21 مليون طن.

وبلغ إجمالي الإنتاج منذ ‌بداية ⁠العام 164.6 مليون طن، بزيادة 1 بالمئة عن ⁠الفترة نفسها من ​العام الماضي.

وانخفض ⁠استهلاك المصافي المحلية من الخام ⁠8.4 بالمئة في سبتمبر ⁠مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 57.48 مليون ⁠طن، بينما ​بلغ إجمالي ⁠الاستهلاك منذ بداية العام 513.6 مليون طن بانخفاض 6.8 بالمئة عن الفترة نفسها العام الماضي.

وانخفض إنتاج ​الغاز الطبيعي ‌1 بالمئة في سبتمبر، ​مقارنة بالفترة نفسها من العام ​الماضي إلى 21 مليار ⁠متر مكعب. وبلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام 196.7 ​مليار متر مكعب، ⁠بزيادة 0.9 بالمئة.

-خلا-