راشد الملا يواصل تألقه العالمي ويتوج ببطولة العالم للدراجات المائية

أولبيا - إيطاليا في 19 أكتوبر/ وام/ توج البطل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، بلقب بطولة العالم للدراجات المائية في فئة الحركات الاستعراضية للمرة السابعة في مسيرته الرياضية، بعد فوزه بلقب الجولة الثانية والختامية من البطولة، التي اختتمت منافساتها مساء أمس في مدينة أولبيا الإيطالية.

وحسم الملا اللقب العالمي بالعلامة الكاملة، بعدما جمع 100 نقطة، بواقع 50 نقطة من الجولة الافتتاحية التي أقيمت في شنغهاي الصينية، و50 نقطة من الجولة الختامية في إيطاليا، ليؤكد تفوقه في منافسات الحركات الاستعراضية ويضيف إنجازاً عالمياً جديداً إلى سجل الرياضات البحرية الإماراتية.

وقدم الملا أداءً مميزاً على مدار جولتي البطولة، جسد مستوىً فنياً عالياً في تنفيذ الحركات الجوية والقفزات الاستعراضية، إلى جانب الثبات والدقة في الأداء، ما مكنه من الفوز بلقبي الجولتين والتتويج باللقب العالمي.

ويعد هذا اللقب محطة جديدة في سجل إنجازات البطل الإماراتي، الذي يواصل تمثيل الدولة في المحافل الخارجية وتحقيق نتائج بارزة تعزز حضور الإمارات على منصات التتويج العالمية.

ويعكس هذا الإنجاز الدعم المتواصل الذي يحظى به فريق أبوظبي من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، من خلال توفير مقومات الإعداد والمنافسة، بما يسهم في تعزيز جاهزية أبطال الفريق ومواصلة تحقيق الإنجازات في مختلف البطولات الدولية.