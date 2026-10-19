"دي اي بي هولدينغ" المالكة لمجمع دبي للاستثمار تعتزم طرح أسهمها في سوق دبي المالي

دبي في 19 أكتوبر/وام/ أعلنت "شركة دي اي بي هولدينغ بي إل سي"، المالكة لمجمع دبي للاستثمار، اليوم، عن نيتها إدراج أسهمها في سوق دبي المالي من خلال طرح عام أولي، يتضمن بيع أسهم عادية قائمة من قبل دبي للاستثمار "المساهم البائع"، تمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة دي اي بي هولدينغ.

وتُعد "دي اي بي هولدينغ" شركة عامة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي والمساهم الوحيد في شركة تطوير مجمع دبي للاستثمار، المشغّلة لمجمع دبي للاستثمار، الذي يمثل منصة لتطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي وتقديم الخدمات في المجمع، ويمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، حيث يوفر عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل مدعومة ببنية تحتية متكاملة للمستأجرين عبر القطاعات اللوجستية والصناعية والسكنية والتجارية.

ووفق البيان الصحفي الصادر اليوم، تعتزم دبي للاستثمار المساهم الوحيد في دي اي بي هولدينغ، طرح عدد 1,735,243,300 سهم عادي، تمثل نسبة 20% من رأس مال المجموعة المصدر.

وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، ولن تحصل دي اي بي هولدينغ على أي عائدات من الطرح.

ووفق البيان فمن المتوقع أن تمتد فترة الاكتتاب من 27 أكتوبر حتى 3 نوفمبر 2026، بما في ذلك يومي البدء والإغلاق.

وسيتوفر الطرح لكل من: المستثمرين الأفراد وغيرهم من المستثمرين المؤهلين الحاصلين على رقم مستثمر ساري لدى سوق دبي المالي، وذلك ضمن الشريحة الأولى بما يمثل 5% من أسهم الطرح، بما يعادل 86,762,165 سهماً، والمستثمرين المحترفين وفقاً لتعريف لوائح هيئة سوق المال في دولة الإمارات، وذلك ضمن الشريحة الثانية وتمثل نسبة 92% من أسهم الطرح، بما يعادل 1,596,423,836 سهماً، والموظفين المؤهلين ضمن مجموعة دبي للاستثمار، وذلك ضمن الشريحة الثالثة وتمثل نسبة 1% من أسهم الطرح، بما يعادل 17,352,433 سهماً، بالإضافة إلى المساهمين المؤهلين في دبي للاستثمار كما في تاريخ الاستحقاق الموافق 28 أكتوبر 2026، وذلك ضمن الشريحة الرابعة وتمثل نسبة 2% من أسهم الطرح، بما يعادل 34,704,866 سهماً.

ويحتفظ المساهم البائع بحقه في تعديل حجم الطرح أو أي من الشرائح قبل نهاية فترة الاكتتاب، مع مراعاة القوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والحصول على موافقة هيئة سوق المال في الدولة، على أن تظل الشريحة الثانية عند مستوى لا يقل عن 60% من أسهم الطرح، وألا يتجاوز إجمالي الشرائح الأولى والثالثة والرابعة نسبة 40%.

ومن المتوقع وفق البيان الصادر اليوم، إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي في 11 نوفمبر 2026 أو في موعد قريب منه.

وسيتم تحديد سعر الطرح بالدرهم عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر، على أن يتم الإعلان عن النطاق السعري قبل بدء فترة الطرح، والإعلان عن السعر النهائي وحجم الطرح النهائي بعد إغلاق فترة اكتتاب الشريحة الثانية.

وأصدرت لجنتا الرقابة الشرعية الداخلية في بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، إفادات تؤكد أن الطرح، من وجهة نظرهما، متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بملخص المقومات الاستثمارية لشركة دي اي بي هولدينغ، فتُعد الشركة المالكة لأحد أبرز المجمعات الرئيسية متعددة الاستخدامات المخططة في دبي، والذي يتمتع بموقع استراتيجي، ويمتد على مساحة 23 مليون متر مربع، وتم تطويره على مدى أكثر من 25 عاماً كبيئة متكاملة تجمع بين العمل والمعيشة ومزاولة الأنشطة التشغيلية.

وتجمع هذه المنظومة المتكاملة بين قاعدة صناعية ولوجستية واسعة ومرافق سكنية وتجارية مدعومة بخدمات أساسية، حيث تخدم نحو 1,000 مستأجر، وتضم حوالي 5,700 عقد إيجار من الباطن وأكثر من 150,000 مقيم، مع معدل إشغال لعقود إيجار الأراضي بلغ 99.9% كما في 30 يونيو 2026.

ويتمتع المجمع بموقع استراتيجي بين ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، مع اتصال متعدد الوسائط، إلى جانب الاستفادة من النمو المستدام في الممر الجنوبي لدبي.

ويرتكز نموذج الأعمال على منصة لتطوير البنية التحتية وتأجير الأراضي، تقوم على عقود إيجار أراضٍ طويلة الأجل وقابلة للتجديد "عادةً لمدة 30 عاماً أو أكثر"، مع زيادات إيجارية مدمجة عبر إعادة تسعير دورية تستند إلى أسعار السوق.

ويحتل إيجار الأراضي موقعاً متقدماً ضمن هيكل رأس مال المستأجرين، مدعوماً باستثمارات تتجاوز 42 مليار درهم ضخها المستأجرون في المساحات المؤجرة لهم داخل المجمع، بما يعزز التزامهم طويل الأجل.

وتحقق المجموعة إيراداتها من ثلاثة مصادر رئيسية تشمل إيجارات الأراضي، ورسوم التأجير من الباطن، والخدمات الإضافية.

وتعتزم المجموعة اعتماد سياسة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية، وذلك رهناً بتوصية مجلس الإدارة، وموافقة المساهمين، وتوافر الاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وتتوقع المجموعة توزيع أرباح على أساس سنوي بواقع 700 مليون درهم و725 مليون درهم و750 مليون درهم عن السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 و2027 و2028 على التوالي.

واعتباراً من 1 يناير 2029، تتوقع الشركة توزيع أرباح بما يتماشى مع مستوى توزيعات الأرباح المدفوعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2028 أو بما يتجاوزه.

ومن المتوقع أن يتم توزيع أول أرباح بعد الطرح العام الأولي بقيمة 350 مليون درهم في أبريل 2027، وذلك عن كامل النصف الثاني من عام 2026.

وقال خالد جاسم محمد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة دي اي بي هولدينغ": " إن عزمنا على إدراج شركة دي اي بي هولدينغ في سوق دبي المالي امتداداً طبيعياً لما بنيناه في مجمع دبي للاستثمار على مدى أكثر من 25 عاماً".

وأكد أن أثر مجمع دبي للاستثمار يتجاوز نطاقه المباشر، ويوفر البنية التحتية وشبكات الربط وبيئة التشغيل التي تحتاجها الشركات للتأسيس والاستثمار والتوسع، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المتواصل والتنويع في دبي ودولة الإمارات عموماً.

من جهته، قال عمر المسمار، الرئيس التنفيذي لـ"دي اي بي هولدينغ"، إن الطرح العام الأولي مرحلة مهمة في تطور أعمال دي اي بي هولدينغ، ويعكس قوة نموذج أعمالها ومرونته، ويستند أداؤها إلى انضباط تشغيلي قوي، ونموذج تأجير منظم، وإدارة نشطة لعلاقات المستأجرين، تدعمها منصة إدارية تعتمد بصورة متزايدة على الحلول الرقمية، وتتكامل هذه المقومات مع محدودية متطلبات الإنفاق الرأسمالي وارتفاع معدلات التحويل النقدي، مما يوفر أساساً متيناً لتحقيق دخل متكرر ومرن في مختلف الظروف الاقتصادية.