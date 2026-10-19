لجنة وزراء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ30

المنامة في 19 أكتوبر/ وام/ ناقشت لجنة وزراء البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها الثلاثين الذي عقد أمس في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية، العديد من المواضيع المشتركة بين الدول الأعضاء لتعزيز التعاون وتنمية قطاعي البريد والاتصالات والفضاء.

حضر الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاتصالات وممثلو الجهات المعنية بالبريد بدول المجلس، ومثل الأمانة العامة نيابة عن معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، سعادة خالد بن علي السنيدي، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع ومنها اعتماد الدليل الاسترشادي التشغيلي للتعامل مع البضائع الخطرة في الشبكات البريدية لدول مجلس التعاون، والموافقة على إنشاء فريق مؤقت تابع للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدراسة وصياغة مشروع نظام (قانون) للحد من مخاطر الخدمات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد الدليل الاسترشادي التوجيهي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الاطلاع على مخرجات اجتماعات اللجان وفرق العمل التابعة لها.