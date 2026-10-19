انطلاق أعمال النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة 2026 في أبوظبي

أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ انطلقت اليوم، أعمال فوربس الشرق الأوسط النسخة الرابعة من "قمة قادة الاستدامة – أبوظبي 2026"، تحت شعار "المرونة من أجل مستقبل مستدام"، برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة.

وتستمر القمة على مدى يومين، في مركز أدنيك بمشاركة نخبة من صُنّاع السياسات وقادة الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال والخبراء من المنطقة والعالم.

وتتناول أربعة محاور رئيسية، هي "القيادة العالمية والحوكمة الاستراتيجية"، و"الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي واقتصادات المستقبل"، و"الأثر والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقيادة الاستدامة"، إلى جانب مفهوم "القيادة المسؤولة" (Stewardship)، الذي يركّز على خلق قيمة طويلة الأمد من خلال الموازنة بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والتقدم الاجتماعي والحوكمة المرنة.

ويتضمن برنامج القمة حوارات قيادية رفيعة المستوى، ونقاشات وزارية، ولقاءات تنفيذية، ونقاشات تفاعلية، ودراسات حالة عالمية، تبحث القرارات التي ترسم ملامح المستقبل، وسُبل بناء اقتصادات ومؤسسات وشركات ومجتمعات قادرة على الازدهار في ظل التغيير وخلق قيمة دائمة للأجيال المقبلة.