مصرع 4 أشخاص جراء فيضانات في إسبانيا

مدريد في 19 أكتوبر /وام/ لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم جراء أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بالمنطقة المطلة على البحر المتوسط من إسبانيا.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية "آر تي في إي" بأن فرق الإغاثة قامت بإنقاذ عشرات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل، بعضهم على أسطح المنازل أو في المباني التي غمرتها المياه أو في المركبات.

وغمرت المياه العديد من الطرق والمنازل ومناطق التخييم في إقليمي فالنسيا وأليكانتي، كما ضربت الفيضانات جزر البليار في مايوركا وإيبيزا.

وأعلنت الحكومة الإقليمية ثاني أعلى مستوى للطوارئ، وتم تعليق الدراسة في أكثر من 40 بلدية في إقليمي فالنسيا وأليكانتي.

-خلا-