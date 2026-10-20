"أوبن إيه آي" تعتزم تطوير روبوتات بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

واشنطن في 20 أكتوبر/ وام/ تستعد شركة "أوبن إيه آي" لدخول مجال الروبوتات البشرية، بهدف توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى العالم المادي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان، إن التحدي الأكبر يتمثل في تطوير «عقل» الروبوت ليتمكن من فهم العالم الحقيقي واتخاذ القرارات وتنفيذ المهام بدقة، مشيراً إلى أن التصميم الشبيه بالإنسان يناسب البيئات المصممة للاستخدام البشري.

ولم تكشف الشركة عن التصميم النهائي للروبوت أو المهام التي سيؤديها، لكنها تستقطب متخصصين لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحكم في الحركة، بما يتيح للروبوتات التفاعل مع العالم المادي.

وتستهدف الشركة تطوير روبوتات متعددة الاستخدامات تساعد العمال المهرة، مع التطلع مستقبلاً إلى إنتاج روبوتات شخصية قادرة على تنفيذ مهام متنوعة، وهو ما يتطلب أنظمة تفهم البيئة المحيطة وتتعامل مع الظروف غير المتوقعة بكفاءة وأمان.