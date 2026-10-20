البحث عن حطام طائرة أميليا أيرهارت ينتهي دون نتائج

سيدني في 20 أكتوبر/ وام/ أعلن باحثون انتهاء عملية البحث عن حطام طائرة رائدة الطيران الأمريكية أميليا أيرهارت، التي اختفت فوق المحيط الهادئ عام 1937 خلال محاولتها الطيران حول العالم، دون العثور على أي أثر للطائرة.

وأوضح الباحثون، في بيان أصدرته جامعة بوردو الأمريكية، أن فريق البحث توجه إلى جزيرة نيكومارورو التابعة لجمهورية كيريباتي في المحيط الهادئ، لفحص جسم غريب رُصد في صور جوية عام 2020، واعتُقد أنه قد يكون جزءاً من حطام الطائرة.

وأظهرت نتائج الفحص أن الجسم، المعروف باسم «تارايا أوبجكت»، ليس جزءاً من الطائرة، بل يُرجح أنه مجموعة من الأشجار الكبيرة جرفتها المياه قبل وصول الفريق إلى الموقع.

وأكد ريك بيتيجرو، قائد فريق البحث، أن البعثة حققت هدفها بتحديد طبيعة الجسم المرصود.

واختفت أيرهارت عن عمر ناهز 39 عاماً، ولم يُعثر على حطام طائرتها أو رفاتها حتى الآن. وتُعد من أبرز رائدات الطيران، إذ أصبحت عام 1932 أول امرأة تعبر المحيط الأطلسي بمفردها على متن طائرة تقودها.