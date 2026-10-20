"إيبولا" يودي بحياة 4561 شخصا في الكونغو وإصابات كينيا ترتفع إلى 8

كينشاسا في 20 أكتوبر/ وام/ أعلنت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4561 وفاة، من أصل 9455 إصابة مؤكدة حتى 17 أكتوبر الجاري، بنسبة وفيات بلغت 48.2%.

وفي كينيا، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 8 حالات، عقب تسجيل إصابة جديدة لرجل يُعتقد أنه خالط أول حالة سُجلت في البلاد، بحسب المدير العام للصحة باتريك أموث.

وأوضح أموث أن الفحوص أكدت إصابة شخص واحد بالفيروس من بين 38 شخصاً خضعوا للفحص، فيما تواصل السلطات الصحية تتبع المخالطين.

وسجلت كينيا أول إصابة بالسلالة المعروفة باسم «بونديبوغيو» في وقت سابق من الشهر الجاري، لمريض توفي لاحقاً بعد وصوله من الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا.

ويثير التفشي مخاوف إقليمية في ظل عدم توافر لقاح أو علاج محدد لهذه السلالة، بينما حذرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا من احتمال انتقال الفيروس إلى دول مجاورة.