الدولار يتذبذب واليورو يستقر وتباين أداء العملات المشفرة

عواصم في 20 أكتوبر/ وام/ تذبذب الدولار في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، بعد أن أنهى مؤشره سلسلة خسائر استمرت يومين، مرتفعاً 0.2% إلى 101.98.

واستقر اليورو عند 1.1216 دولار، بينما صعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3308 دولار. كما ارتفع كل من الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي 0.1% إلى 0.6986 دولار و0.5668 دولار على التوالي، في حين استقر الدولار عند 158.56 ين قبل مزاد سندات حكومية يابانية لأجل 20 عاماً.

واستقر الدولار عند 6.6811 يوان في التعاملات الخارجية.

وفي سوق العملات المشفرة، استقرت بتكوين عند 81906.58 دولار، بينما ارتفعت إيثر 0.3% إلى 2405.99 دولار وفقا لرويترز.

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