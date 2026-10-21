مدينة الفجيرة للإبداع تبحث آفاق التعاون مع "ون رود" الصينية

الفجيرة في 20 أكتوبر/وام/ بحثت مدينة الفجيرة للإبداع – المدينة الإعلامية الحرة ومجموعة «ون رود» الصينية (Oneroad Group) آفاق التعاون وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالين الإبداعي والريادي، بما يسهم في دعم الابتكار والمشاريع الواعدة إلى جانب تبادل الخبرات، وسبل دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الإبداعية، بما يعزز فرص تطوير أعمالهم ونموها.

واطلع وفد المجموعة الصينية - خلال زيارته المدينة التي التقى فيها سعادة الدكتور سالم مرشود الحفيتي، مدير عام مدينة الفجيرة للإبداع – المدينة الإعلامية الحرة - على مرافق المدينة والخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين ورواد الأعمال، وما توفره من بيئة داعمة لتأسيس المشاريع الإبداعية وتطويرها.