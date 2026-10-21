الأنطوني بعبدا والرياضي اللبنانيان يتأهلان إلى نهائي دولية شباب الأهلي لكرة السلة

دبي في 20 يناير/وام/ تأهل فريقا الأنطوني بعبدا والرياضي اللبنانيان إلى نهائي بطولة شباب الأهلي دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في الممزر، برعاية مجلس دبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة.

جاء تأهل الفريقين بعد فوز الأنطوني بعبدا على الأهلي المصري بنتيجة 85-74، والرياضي على شباب الأهلي بنتيجة 98- 69، في مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا اليوم.

ويلتقي الفريقان غداً في المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة، فيما يسبقها لقاء شباب الأهلي مع الأهلي المصري لتحديد المركزين الثالث والرابع.