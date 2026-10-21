إندونيسيا تكثف جهودها لمكافحة حرائق الغابات بمقاطعة كليمانتان الوسطى

جاكرتا في 20 أكتوبر /وام/ كثفت الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من آثار الكوارث عمليات التنسيق ومكافحة الحرائق في منطقة بولانج بيساو في كليمانتان الوسطى، لتسريع وتيرة جهود إطفاء حرائق الغابات والأراضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا" عن كرويستومي سيانتوري رئيس الوكالة الوطنية للتخفيف من آثار الكوارث الذي يقود العملية إلى جانب رئيس أركان الجيش الإندونيسي الجنرال تانديو بودي ريفيتا قوله في بيان اليوم إن مكافحة حرائق الغابات والأراضي تتطلب استجابة متكاملة تشارك فيها جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية والجيش والشرطة والهيئات الفنية، لضمان اتخاذ إجراءات فعالة وموجهة.

وأضاف أن الحد من حرائق الغابات والأراضي يتطلب التعاون والتنسيق الوثيق بين جميع الأطراف، ونسعى إلى ضمان تنفيذ كل التدابير بصورة متكاملة، استنادا إلى الظروف الفعلية على أرض الواقع، وبالاعتماد على بيانات ومعلومات دقيقة".

تعاني إندونيسيا من حرائق الغابات منذ عقود، لكن تزايد قوة ظاهرة النينو هذا العام وطول موسم الجفاف فاقما من تأثيرها.

-خلا-