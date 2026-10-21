باريس سان جيرمان يلحق الخسارة الأولى ببرشلونة ومانشستر سيتي يحقق فوزا عريضا في دوري أبطال أوروبا

عواصم في 21 أكتوبر/ وام / واصل فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب تفوقه واعتلاءه لصدارة ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد حسمه أبرز مواجهات الجولة الثالثة بفوز مثير على ضيفه برشلونة بنتيجة 4 / 2.

وشهدت المباراة التي ألحقت ببرشلونة خسارته الأولى هذا الموسم تألقا باريسيا بأهداف ديزيريه دوي ولوكاس هيرنانديز وفيتينيا وفابيان رويز، بينما سجل تشافي إسبارت ولامين يامال هدفي الفريق الكتالوني ليرفع الفريق الباريسي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة ويتجمد رصيد برشلونة عند 6 نقاط.

واستعاد فريق مانشستر سيتي توازنه الأوروبي بفوز عريض على ضيفه آيك أثينا بنتيجة 5 / 1 في ليلة تألق فيها الإنجليزي الدولي فيل فودين بتسجيله ثلاثة أهداف بجانب هدفي إليوت أندرسون وريان شرقي ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط.

وحول فريق ليفربول تأخره المبكر بهدفين إلى فوز شاق بنتيجة 4 / 3 على ضيفه فياريال بفضل ثنائية أليكسيس ماك أليستر وهدفي المدافع رونالد أراوخو والبديل فلوريان فيرتز ليرفع رصيده إلى 9 نقاط متساويا مع المتصدر.

وانتزع فريق أتلتيكو مدريد نقطة ثمينة بتعادله 1 / 1 مع مضيفه شتوتجارت بهدف خوليان ألفاريز صامدا أمام النقص العددي بعد طرد لاعبه مورتن هيولماند.

وحقق فريق نابولي فوزه الأوروبي الأول بصعوبة على حساب ضيفه بودو جليمت النرويجي بنتيجة 4 / 3 في حين اكتسح مواطنه روما ضيفه سلوفان براتيسلافا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها ماريو هيرموسو وناهويل مولينا ونيكولو بيسلي ودونيل مالين.

وتغلب فريق آيندهوفن على مضيفه بورتو بهدف نظيف سجله جوس تيل ليزيد من معاناة الفريق البرتغالي الذي يقبع في قاع الترتيب بلا نقاط.

-خلا-