161 % نموا في إيرادات "سبيس إكس" لتتجاوز التوقعات وتبلغ 14.6 مليار دولار

نيويورك في 21 أكتوبر / وام / سجلت شركة "سبيس إكس" قفزة في إيراداتها بنسبة 161 بالمائة خلال الربع الثالث، وفقا لبيان أصدرته الشركة لتصل إلى 14.6 مليار دولار.

وأظهرت بيانات جمعتها "مجموعة بورصات لندن" أن إيرادات الشركة تجاوزت تقديرات المحللين البالغة 12.72 مليار دولار بدعم رئيسي من نمو أعمالها في قطاعي الذكاء الاصطناعي ووحدة "ستارلينك" للإنترنت الفضائي.

وتحقق الشركة أرباحها في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تأجير سعة مراكز البيانات لمطورين مثل "جوجل" و"أنثروبيك"، فيما واصلت وحدة "ستارلينك" توسيع قاعدة مشتركيها عبر إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية لخدمة مختلف القطاعات.

وتعول الشركة ضمن إستراتيجيتها طويلة المدى على إدخال نظام صواريخ "ستارشيب" للخدمة التجارية لنشر أقمار ذات نطاق ترددي أعلى وذلك رغم انتهاء أحدث رحلاته التجريبية مبكرا بسبب عطل في المحرك.

-خلا-