61.6 مليار دولار إجمالي الصادرات الكورية في 20 يوما مدفوعة بقطاع الرقائق

سيجونغ في 21 أكتوبر / وام / سجلت صادرات كوريا الجنوبية قفزة بأكثر من الضعف على أساس سنوي خلال أول 20 يوما من شهر أكتوبر الجاري لتصل قيمتها إلى 61.6 مليار دولار أمريكي مدفوعة بشحنات قياسية من أشباه الموصلات، وذلك وفقا لبيانات هيئة الجمارك الكورية الصادرة اليوم.

وبلغ متوسط قيمة الصادرات اليومي 4.74 مليار دولار في أعلى مستوى يسجل لهذه الفترة من أي شهر، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 42.8 بالمائة لتصل إلى 47.1 مليار دولار مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 14.5 مليار دولار.

وتصدرت الرقائق الإلكترونية مجمل المكاسب بقفزة بلغت 222.5 بالمائة لتصل إلى 27.5 مليار دولار مستحوذة على 44.7 بالمائة من إجمالي الصادرات، كما ارتفعت صادرات المنتجات البترولية بنسبة 68.3 بالمائة والسيارات بنسبة 40.9 بالمائة والمنتجات الحديدية بنسبة 42.6 بالمائة.

وصعدت الصادرات المتجهة إلى الصين والولايات المتحدة بنسبتي 154.4 بالمائة و154.9 بالمائة على التوالي، إلى جانب نمو الشحنات إلى فيتنام والاتحاد الأوروبي لتصل بذلك الصادرات المتراكمة منذ بداية العام الجاري حتى أمس الثلاثاء إلى 876.3 مليار دولار بفائض تجاري إجمالي قدره 266.9 مليار دولار.

-خلا-