تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا في نيجيريا

عواصم في 21 أكتوبر / وام / أعلنت نيجيريا، على لسان وزير صحتها محمد علي باتي، تسجيل أول إصابة بفيروس إيبولا لامرأة قادمة من أوغندا تخضع حاليا للعزل الطبي، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها جان كاسيا المدير العام لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، واصفا تفشي سلالة "بونديبوغيو" بأنه الأوسع انتشارا جغرافيا في تاريخ القارة.

وحصد الوباء منذ ظهوره في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو الماضي أرواح 4381 شخصا من أصل أكثر من 9000 إصابة مؤكدة ليصبح الأكثر فتكا في البلاد، في حين أعلنت وزارة الصحة الكينية بدورها تسجيل تاسع إصابة بالفيروس على أراضيها.

ونفت وزارة الصحة الأوغندية من جهتها وجود إصابات نشطة ومؤكدة بالفيروس في البلاد، مبينة أن مرور المصابة عبر أراضيها لا يعني بالضرورة التقاطها للعدوى هناك، بينما حض مركز مكافحة الأمراض في إفريقيا المجتمع الدولي على التدخل العاجل وتوفير التمويل والكوادر والإمدادات الطبية لاحتواء الأزمة.

-خلا-