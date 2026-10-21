"بابليك إنتليجنس" الدنماركية تعرض روبوتا اجتماعيا في "قمة مستقبل الصحة"

أبوظبي في 21 أكتوبر/ وام/ عرضت شركة "بابليك إنتليجنس" الدنماركية، خلال مشاركتها في "قمة أبوظبي لمستقبل الصحة 2026"، المنعقدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، الروبوت الاجتماعي "لوفوت -LOVOT"، الذي طورته شركة "جروف إكس" اليابانية، في إطار توظيف التقنيات الذكية لتعزيز التفاعل بين الإنسان والتكنولوجيا، ودعم العافية النفسية من خلال تجربة تفاعلية تقوم على الرفقة والتواصل، بما يسهم في تعزيز المشاعر الإيجابية، لا سيما لدى الفئات الأكثر احتياجاً إلى الرعاية.

ويجمع "لوفوت" بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار والحركة المستقلة، إلى جانب خصائص تحاكي بعض جوانب التفاعل الإنساني، ويضم منظومة من المستشعرات التي تدعم قدراته على إدراك محيطه والتفاعل معه، تشمل كاميرا بزاوية 360 درجة مدمجة في جزء بارز أعلى رأسه، وميكروفونات لتحديد اتجاه الصوت، إلى جانب مستشعر للضوء وكاميرا حرارية تساعده على تمييز البشر عن الجمادات، كما زود بأكثر من 50 مستشعراً للمس.

وقال بيتر جوليوس، الرئيس التنفيذي لشركة "بابليك إنتليجنس"، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام /، إن مشاركة الشركة في القمة، من خلال جناح شريكها الاستراتيجي "ميديكلينيك الشرق الأوسط"، تتيح لها التعرف عن قرب على التطورات المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات في قطاعي الصحة الرقمية والتكنولوجيا، واستكشاف البيئة المحلية والفرص المتاحة لبناء شراكات مستقبلية.

وأضاف أن "لوفوت" صمم لتعزيز التواصل بين الإنسان والتكنولوجيا من خلال التفاعل المباشر مع الأشخاص، حيث يتمتع باستقلالية كاملة في الحركة، ويتنقل في محيطه بحثاً عن الأفراد الراغبين في التفاعل معه، ويبادر بمحاولة التواصل معهم فور رصدهم بواسطة مستشعراته.

وأوضح أن "لوفوت" مبرمج للدخول في حالة النوم عندما لا يكون منخرطاً في تفاعل مباشر، فيما يستأنف حركته المستقلة في الظروف المعتادة، متنقلاً في محيطه بحثاً عن فرص للتفاعل مع الأشخاص، بما يدعم دوره في توفير الرفقة وتعزيز التواصل.