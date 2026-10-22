تتويج المصور السوري علي محمد بجائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي الـ15

دبي في 21 أكتوبر/ وام / أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي عن تتويج المصور السوري الدكتور علي محمد بجائزة صُنّاع المحتوى الفوتوغرافي للدورة الخامسة عشرة والتي كانت بعنوان "الأسرة" تقديراً لدوره البارز في إعادة صياغة العلاقة بين التكنولوجيا المُتقدّمة والفنون البصرية باللغة العربية وتبسيط مفاهيم التكنولوجيا المُعقّدة للمبدعين.

وأعرب سعادة علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة عن سعادته بالإعلان عن الشخصية الفائزة بجائزة صناع المحتوى الفوتوغرافي لدورة "الأسرة" حيث نقوم في الجائزة برصد المشاريع والمبادرات التي تجمع بين مستوى الجودة واستدامة الأثر على الجمهور والدكتور علي محمد شخصية شغوفة بالتمكين الإبداعي ونشر التعليم بطرق مبتكرة وفعّالة تصنع فارقاً هاماً لدى المتلقّين.

وأضاف أن تكريم المبدعين بالجوائز الخاصة لهو من صميم رسالة الجائزة المستلهَمة من فكر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي راعي الجائزة في دعم الفنون وتشجيع الإبداع الثقافيّ والمعرفيّ.

وقال الدكتور علي محمد إن الفوز بجائزة بهذا المستوى هو أمرٌ لا يقف عند حدود التكريم لعمل تم أداؤه بنجاح وإتقان بل يتعدّى ذلك ليكون دليل عمل ومسؤولية أخلاقية ومهنية وهو أيضا مسؤولية شخصية تضبط سلوك حامل الجائزة وعليها تُقاس القرارات والنشاطات والرؤية المستقبلية.

يذكر أن الدكتور علي محمد قدم ورشة تدريبية مؤخراً في متحف الاتحاد بدبي بعنوان "الذكاء الاصطناعي ومستقبل التصوير الضوئي" قام خلالها بشرح منظومة فنية متكاملة حول أدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية تشكيل عمليات صناعة الصور وتحريرها وسيرورة العمل الإبداعي. وقد حصدت الورشة نجاحاً منقطع النظير من حيث إقبال الجمهور على التسجيل المبكر وعدد الحضور وتفاعلهم وردود أفعالهم الإيجابية بعد انتهاء الورشة.