"التنفيذي العربي للإسكان" يبحث إعادة إعمار المدن المتضررة والاستدامة الحضرية

القاهرة في 22 أكتوبر/ وام / عقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب اجتماعه الحادي والتسعين، الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لبحث مستجدات قطاع الإسكان والتحديات التي تواجهه، وتعزيز التعاون العربي في مجالات الإسكان والتعمير والتنمية العمرانية المستدامة.

وناقش الاجتماع إعادة تأهيل المدن المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية في الدول العربية، ودعم جهود إعادة الإعمار، إلى جانب تعزيز قدرة المدن على مواجهة مخاطر الكوارث، وتبادل الخبرات والتجارب العربية في مجالات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية وتطبيق الكودات العربية للبناء.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، إلى جانب التحضير للدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب المقررة في ديسمبر المقبل، ومناقشة برنامج عمل المجلس لعامي 2026 و2027.

-سر-.