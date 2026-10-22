الجامعة العربية تدعو لتأهيل الشباب لمواجهة تحديات الإعلام الرقمي

القاهرة في 22 أكتوبر/ وام / أكدت جامعة الدول العربية ضرورة تأهيل الشباب للتعامل الواعي مع تحديات الإعلام الرقمي، وتنمية مهاراتهم في التحقق من الأخبار والمعلومات، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التطورات المتسارعة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشددت الجانعة في بيان أصدرته بمناسبة الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، الذي يحتفل به العالم خلال الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر، على أهمية التعاون بين المؤسسات الإعلامية والتعليمية لتطوير الإعلام العربي وتعزيز المهنية والمصداقية، مشيرة إلى اعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب استراتيجية عربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية في نوفمبر 2025، بهدف مواكبة التحولات الرقمية وبناء مجتمع واع قادر على التعامل مع تحديات البيئة الإعلامية الحديثة.

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